من هو واي مو ناينغ الذي قبض عليه جيش ميانمار؟

المصدر: بانكوك - د.ب.أ

واي مو ناينغ إحدى الشخصيات الثلاث البارزة في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، إلى جانب إي ثينزار ماونغ من يانغون، أكبر مدينة، وتيزار سان من ماندالاي. اليوم ألقى الجيش القبض عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية. وبحسب التقارير، كان واي مو ناينغ يشارك في إضراب على الدراجات النارية في مدينة مونيوا شمالي البلاد اليوم عندما صدمت سيارة دراجته النارية عمداً ثم تم اعتقاله.

وقال شاهد عيان، وهو متظاهر طلب عدم الكشف عن هويته، إن واي مو ناينغ كان حريصاً دائماً على تجنب إلقاء القبض عليه. وقال: «كل المتظاهرين يعتنون به على الدوام... لكن هذه المرة، كانت قوات المجلس العسكري تستخدم سيارات مدنية».

واجتاحت الاحتجاجات ميانمار منذ الانقلاب العسكري في أوائل فبراير الذي أطاح خلاله بالحكومة المدنية للزعيمة الفعلية أون سان سو تشي.

ووردت أنباء عن تعذيب وحشي لأشخاص اعتُقلوا خلال المظاهرات، وتردد أن العديد منهم لم ينجُ من السجن. ووفقاً لمنظمة مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، وهي منظمة غير ربحية، يوجد حالياً أكثر من 3 آلاف متظاهر في السجن، وقُتل ما لا يقل عن 715 شخصاً خلال الحملة، بما في ذلك نحو 50 طفلاً.

وتواصلت المظاهرات اليوم، ففي مدينة ماندالاي، قام الجيش بتفريق مسيرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وألقى القبض على 20 شخصاً، وفقاً لتقارير إعلامية. وقال صحفي محلي إن الجنود أطلقوا طلقات نارية، ما أسفر عن إصابة العديد بإصابات خطيرة وعن مقتل شخص. كما صدرت مذكرات اعتقال بحق أطباء، بعضهم يشاركون في مواجهة فيروس كورونا.

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