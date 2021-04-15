جوبا تطلب مساعدة دولية لإعادة اللاجئين

المصدر: (جوبا- وكالات)

طالبت جنوب السودان، أمس، المانحين الدوليين بتوفير الدعم المالي اللازم لمساعدة الحكومة في إعادة نحو 4.5 ملايين من اللاجئين والنازحين، تمهيداً للتعداد السكاني الذي يسبق إجراء الانتخابات العامة.

وقال أتينج ويك أتينج، السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان، إن الحكومة تخطط بصورة جادة لإعادة اللاجئين الموجودين بالخارج إلى جانب إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وأضاف أتينج في تصريحات للصحافيين بجوبا: «الآن بلادنا آمنة جداً، ولذلك نخطط لإعادة النازحين واللاجئين من أجل إجراء التعداد السكاني بغرض إقامة الانتخابات العامة في 2023، وندعو المجتمع الدولي والمانحين لمساعدتنا مالياً للقيام بذلك».

ولفت إلى أن عملية إعادة الموجودين بالخارج وفي معسكرات اللجوء بالداخل إلى مناطقهم الأصلية يتطلب الوقت والمال الكافيين، مبيناً أن تهيئة الأجواء للانتخابات واحدة من متطلبات تنفيذ اتفاق السلام المنشط. وطالبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومة الانتقالية بجنوب السودان مطلع العام الجاري بضرورة توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين.

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