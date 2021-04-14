بايدن يعلن موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب قواته من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

وقال بايدن، خلال خطاب له اليوم: "إن وجودنا في أفغانستان كان هدفه منع استخدامها قاعدة لانطلاق عمليات إرهابية ضدنا"، موضحاً أنه آن الأوان لعودة الجنود الأمريكيين إلى الديار.

وأضاف أن الانسحاب سيبدأ في الأول من مايو بشكل تدريجي وآمن، مشدداً على ضرورة أن تعلم طالبان أنها إن قامت بمهاجمتنا فسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة.

وأوضح أن الانسحاب من أفغانستان لا يعني التراجع عن محاربة الشبكات الإرهابية أينما كانت، داعياً باكستان إلى بذل مزيد من الجهود لدعم أفغانستان.

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