هل تعرضت المخابرات الإسرائيلية في كردستان لهجوم؟

المصدر: بغداد - وكالات

نفت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء نبأ استهداف مركز مخابرات إسرائيلي في الإقليم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتیار عادل قوله، في بيان صحافي اليوم، إن «مؤسسات إعلامية عدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف (مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه)».

وأضاف إن «هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً»، مشيراً إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه». وتابع إن «غاية نشر تقارير كهذه، هو استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية».

وكانت وسائل إعلام عراقيّة وإيرانية أفادت أمس الثلاثاء، بأنّ «مجموعة مسلّحة استهدفت موقعاً تابعاً للموساد الإسرائيلي، في مدينة ​أربيل​ عاصمة إقليم ​كردستان العراق»، موضحة أنّ «الهجوم استهدف مركزاً للرصد والعمليّات للموساد، وأدّى إلى مقتل عدد من العاملين فيه».

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