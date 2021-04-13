ما الذي اقترحه بايدن على بوتين؟

المصدر: واشنطن- أ.ف.ب

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في «دولة ثالثة»، خلال «الأشهر المقبلة»، من أجل «بناء علاقة مستقرة» مع روسيا، وفق البيت الأبيض.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية في بيان أن بايدن أعرب خلال محادثات هاتفية جديدة مع بوتين عن «قلقه إزاء الحشد المفاجئ للقوات الروسية في القرم المحتلة وعند الحدود الأوكرانية»، داعياً موسكو إلى «خفض التوترات».

واعتبرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تقريرها السنوي عن التهديدات، التي تتعرض لها الولايات المتحدة في العالم أن روسيا «لا تريد نزاعاً مباشراً» مع واشنطن رغم أنها «ستواصل جهودها لزعزعة الاستقرار ضد أوكرانيا».

وأضافت إدارة الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الثلاثاء أن الحكومة الأفغانية ستواجه صعوبات في مواجهة متمردي طالبان، إذا انسحب التحالف الدولي من أفغانستان هذا العام، الأمر المقرر بموجب الاتفاق العام الفائت بين المتمردين وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

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