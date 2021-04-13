تعاون عسكري بين اليابان وألمانيا في مواجهة الصين

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

اتفق وزراء الخارجية والدفاع في اليابان وألمانيا اليوم الثلاثاء على تعزيز التعاون الأمني ​على خلفية تعزيز الصين لقوتها البحرية، والعسكرية. وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن البلدين عقدا للمرة الأولى ما يعرف بمحادثات 2+2 هذا العام، والذي يصادف أيضاً الذكرى 160 لمعاهدة الصداقة والتجارة بينهما.

والتقى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزيرة الدفاع أنجريت كرامب كارينباور، نظيريهما اليابانيين توشيميتسو موتيجي ونوبو كيشي، عبر الإنترنت، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث تمارس بكين ضغوطاً بشأن مطالبها الإقليمية.

وخلال الاجتماع الافتراضي، رحبت اليابان بالتزام ألمانيا المتنامي تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخطة برلين لإرسال فرقاطة إلى المنطقة في وقت لاحق هذا العام.

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