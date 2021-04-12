مصرع 4 مهاجرين قبالة جزر الكناري الإسبانية

المصدر: أ ف ب

عُثر على جثث أربعة مهاجرين أمس الأحد قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية في زورق يقل 23 شخصًا، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

ومساء، أعلنت أجهزة الطوارئ في أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا في تغريدة أن الناجين البالغ عددهم 19 نقلوا إلى مستشفى في جزيرة تينيريفي لتلقي رعاية طبية، وثلاثة منهم بحال خطرة.

وقال خفر السواحل الإسبان لوكالة فرانس برس إن طائرة مروحية نفّذت عصرا عملية إنقاذ الزورق جنوب جزيرة هييرو، بعدما أبلغ قارب صيد برصده.

ومنذ بداية العام، لقي ما لا يقل عن عشرين شخصًا مصرعهم في هذه المنطقة شديدة الخطورة، حيث ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا في العام 2020.

وشهد هذا العام تدفقا للمهاجرين بشكل متزايد مع وصول 3436 مهاجرا إلى جزر الكناري بين الأول من يناير و31 مارس، مقابل 1582 مهاجرا خلال الفترة نفسها من العام 2020، وفقا للأرقام الرسمية.

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