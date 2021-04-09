«الصحة العالمية»: 100 دولة تلقّت اللقاحات عبر«كوفاكس»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن أكثر من 100 دولة من بينها 61 من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض تلقت لقاحات «كورونا»(كوفيد 19) عبر مرفق «كوفاكس» التابع للمنظمة، بعد 42 يوماً فقط من تسليم أول شحنة دولية إلى غانا فى 24 فبراير الماضي،

وأوضحت المنظمة أنه تم تسليم أكثر من 38 مليون جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا، على الرغم من التأخير في عمليات التسليم المخططة لشهري مارس وأبريل الجاري.

وذكر الرئيس التنفيذي لتحالف «جافي» للقاحات د. سيث بيركلي إن «كوفاكس» قد يكون على الطريق الصحيح لتقديم اللقاحات خلال النصف الأول من العام الجاري لجميع الدول المشتركة في المرفق.

من جهته، أوضح المدير العام للمنظمة د. تيدروس أدهانوم أن وصول اللقاحات إلى 100 دولة عبر «كوفاكس» يمثل علامة بارزة في مكافحة الوباء، والحد من انتشار الفيروس في مواجهة الانتشار السريع لمتغيراته لإبطاء الطفرات الفيروسية. ووفقاً لبرامج «كوفاكس» المحدثة، من المتوقع تسليم ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح خلال العام الجاري.

حدث محفز

كما تستضيف الولايات المتحدة حدثاً لتحفيز المزيد من الالتزام والدعم الدولي لتسريع وصول اللقاحات للدول الفقيرة، حيث توجد فجوة قدرها مليارا دولار لتمويل وتأمين ما يصل إلى 1،8 مليار جرعة لقاح ممولة من المانحين.

من جتها، تبحث ألمانيا مع روسيا إمكانية شراء لقاح «سبوتنيك-في» من دون انتظار موافقة الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان لاذاعة محلية «لقد شرحت باسم ألمانيا لمجلس وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي أننا سنجري مباحثات بشكل ثنائي مع روسيا، أولاً لمعرفة متى وأي كميات يمكن أن تُسلم لنا».

وعربياً، أعلنت مصر على لسان وزيرة صحتها د. هالة زايد أنها اتفقت مع شركة «سينوفاك» الصينية على تصنيع لقاحها للوقاية من مرض كوفيد 19 مستهدفة إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة سنوياً.

ويمكن أن يعطي هذا الاتفاق دفعة قوية لجهود التطعيم في مصر التي حصلت حتى الآن على 1.5 مليون جرعة فيما يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.

اتفاقية تصنيع

وقالت د. هالة زايد إن مجلس الوزراء والرئاسة وافقا على اتفاقية للتصنيع المشترك لإنتاج اللقاحات التي سيتم توزيعها في مصر ودول أفريقية أخرى.

وأضافت أن إحدى منشآت التصنيع جاهزة لإنتاج 20 مليون جرعة سنوياً، في حين يتم وضع اللمسات الأخيرة على منشأة أخرى لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون جرعة.

وتسلمت مصر حتى الآن 854400 جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا علاوة على 650 ألف جرعة أخرى من اللقاح الصيني الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم). وقالت د. هالة زايد إن عدد جرعات سينوفارم التي يتم استلامها سيزيد قريباً حتى مليون جرعة.

وبدأت مصر في تطعيم الأطقم والكوادر الطبية على خطوط المواجهة مع مرض كوفيد 19 في 24 يناير الماضي، ووسعت نطاق التطعيم في الرابع من مارس الماضي ليشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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