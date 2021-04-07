حزب يساري بيئي يفوز بالانتخابات في غرينلاند

المصدر: كوبنهاغن - أ.ف.ب

فاز حزب يساري بيئي في انتخابات جزيرة غرينلاند، على خلفية حملة انتخابية عارض فيها مشروع تعدين مثير للجدل، شكّل محور الاستحقاق التشريعي، حسب نتائج شبه نهائية، صدرت اليوم.

وحصل حزب إينويت أتاكتيغيت، على 36,6% من الأصوات، في أفضل نتيجة له، منحته 11 نقطة إضافية، مقارنة بانتخابات 2018، بحسب عملية فرز الأصوات.

وقال رئيس الحزب، موتي ايغيده، في تصريح لقناة «كيو إن آر» المحلية، عقب ظهور النتائج «شكراً للشعب الذي منحنا الثقة، لكي نعمل لأربع سنوات».

وحلّ حزب سيوموت الديمقراطي الاجتماعي، أكبر أحزاب غرينلاند، والذي يسيطر على الحياة السياسية في الجزيرة منذ نيلها الحكم الذاتي عام 1979، ثانياً بـ29,4% من الأصوات.

وكانت أزمة سياسية نشبت في فبراير الماضي، عندما انسحب حزب صغير من الحكومة الائتلافية، بسبب خلاف على مشروع تعدين للتنقيب عن اليورانيوم في منطقة كوانرسويت في جنوبي الجزيرة، ما أدى إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، أمس، لانتخاب 31 نائباً يشكلون برلمان البلاد.

ومن المتوقع أن يحصل «اينويت اتاكتيغيت»، الذي كان في المعارضة سابقاً، على 12 من أصل 31 مقعداً في البرلمان، بعدما كان يحوز ثمانية فقط.

وفي ظل عدم توافر غالبية مطلقة، فإنّ السيناريو الأكثر ترجيحاً، هو التحالف مع أحزاب صغيرة، لتشكيل ائتلاف حكومي.

وكان الخلاف الرئيس بين الحزبين، يدور حول الموقف من مشروع التعدين.

ويمكن للمشروع، الذي كان حزب سيوموت يدعمه، وقد تقدمت به شركة أسترالية، بدعم من مستثمرين صينيين، أن يوفر عائدات مادية كبيرة، إلى جانب ما يدره الصيد، القطاع الرئيس في الجزيرة.

وعارض «إينويت أتاكتيغيت» المشروع، معرباً عن خشيته من الضرر الذي يمكن أن تلحقه النفايات المشعة بالبيئة النظيفة.

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