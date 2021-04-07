التوترات العرقية والهجمات الإرهابية تسقط 1835 شخصاً في أفريقيا

المصدر: القاهرة - البيان

كشف تقرير حديث صادر بالقاهرة عن عدد ضحايا العمليات الإرهابية في قارة أفريقيا خلال شهر مارس الماضي، وذلك في ظلّ انتشار التنظيمات المسلحة بالقارة، لا سيما في إقليم شرق أفريقيا الذي جاء في طليعة أقاليم القارة الأكثر تعرضاً للعمليات خلال الشهر.

ووفق البيانات التي كشفها تقرير «عدسة العمليات الإرهابية» الدوري، الصادر الأربعاء عن مؤسسة ماعت الحقوقية بالقاهرة، فإن أفريقيا شهدت 45 هجوماً خلال مارس، تسببت تلك الهجمات في وفاة ما لا يقل عن 1835 شخصًا، سواء بفعل التوترات العرقية أو الهجمات الإرهابية والمتمردة.

وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهر هو إقليم شرق أفريقيا الذي وقع فيه حوالي 1324 شخصاً، وذلك بعد 20 حادثاً إرهابياً واشتباكاً عرقياً.

فيما جاءت دولة إثيوبيا في طليعة الدول التي تأثرت بالإرهاب هذا الشهر، وقد سقط فيها ما يصل إلى 1326 شخصًا، ولكن تعرضت دولة الصومال للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية بعد النشاط الملحوظ لحركة الشباب بواقع 8 عملية إرهابية.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، نجحت الجهود المتضافرة في إسقاط 158عنصراً إرهابياً، وذلك بعد 13 عملية نوعية أو أكثر سواء برية أوجوية. وكانت نيجيريا فى طليعة الدول التي نجحت في إسقاط أكبر عدد من العناصر الإرهابية حيث 89 عنصراً بعد أربع عمليات عسكرية خلال الشهر الماضي.

وتعليقا على التقرير، قال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، إنه على كل من حكومتي السودان وجنوب السودان بذل مزيد من الجهود لتعزيز سبل الحوار لوقف نزيف العشائر المختلفة وذلك من خلال إنشاء تنسيقية محلية مسئولة عن هذا الغرض في المقام الأول وحل الخلافات بين القبائل والعشائر المتناحرة.

وأكد عقيل أن عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل مع ملف العنف القائم على أساس عرقي، قد يؤدي لعرقلة مكتسبات السلام في البلدين.

فيما أفادت الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، بسنت عصام الدين، بأن الإرهاب الموجود شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يزايد مجدداً بشكل يبعث على القلق. وأكدت الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي أن هناك ضرورة للعمل على تأمين القرى الواقعة في شرق البلاد وزيادة دوريات من الشرطة في القرى لمنع مهاجمتها من قبل العناصر المتمردة والعمل على تعويض هؤلاء الضحايا، خاصة في ظل تصنيف تلك العناصر ضمن أنشطة تنظيم داعش.

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