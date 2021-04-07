الرئيس العراقي يصادق على موازنة 2021

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

صادق الرئيس العراقي برهم صالح اليوم على الموازنة الاتحادية للعام 2021، وفق ما أفاد به مصدر الذي أضاف أنه تم إرسالها إلى وزارة المالية للبدء بالعمل بها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.

وكان نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، أعلن، أمس، عن إحالة المجلس قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

من جهته، عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، شكر رئيس مجلس الوزراء الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان على أداء واجباته جيداً، مشيراً إلى أن المستحقات المالية لحكومة إقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية حق دستوري ومشروع لإقليم كردستان.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن حكومة الإقليم ملتزمة ببنود قانون الموازنة، ودعا الحكومة الاتحادية إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاه كردستان.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومة إقليم كردستان ستواصل عملية الإصلاح والعمل لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف سعياً لتأمين مستحقات من يتقاضون الرواتب وتحسين الوضع الاقتصادي في الإقليم.

إلى ذلك، دعا برهم صالح، اليوم الأربعاء، إلى إبعاد سنجار عن الصراعات السياسية وعودة الإيزيديين إليها.

وذكر بيان رئاسي أن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد المجلس الايزيدي في سنجار». وأضاف البيان، إن «اللقاء جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في سنجار والعراقيل التي تواجه أهلها، حيث جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة».

وأكّد صالح أهمية تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة وكريمة للمهجرين والمهاجرين من الإيزيديين الذين أجبرتهم ظروف الإرهاب على الهجرة والتهجير.

وأشار إلى ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تمنع إنصاف ذوي الضحايا، والعمل على تنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد على إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية، وإعمار المدينة وتعزيز أمنها واستقرارها وتقديم المساعدات المادیة والخدمات الأساسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز