انتخاب نغوين شيوان فوك رئيساً لفيتنام

المصدر: البيان الإلكتروني

انتخبت الجمعية الوطنية الفيتنامية، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شيوان فوك، رئيسا للدولة.

وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية أن القرار المتعلق بانتخاب فوك رئيسا جديدا، تم تبنيّه بنسبة موافقة بلغت 97.5 فى المائة، خلال الدورة الـ11 الجارية للجمعية الوطنية الـ14.

وفي كلمة له خلال أداء اليمين، تعهد فوك بأن يكون مخلصا تماما للأمة والشعب ودستور جمهورية فيتنام الاشتراكية، وأن يعمل بجد للوفاء بالواجب الذي كلفه به الحزب الشيوعي الفيتنامي، والدولة، والشعب.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي تنتخب فيها الجمعية الوطنية رئيس وزراء مازال في منصبه كرئيس للدولة، وفقا لصحيفة "الشعب" الصينية.

وصباح الجمعة، قررت الجمعية الوطنية إعفاء فوك من منصب رئيس الوزراء، وسيدخل القرار حيز التنفيذ فور انتخاب رئيس وزراء جديد.

وهناك قرار آخر تم تبنيه بعد ظهر الجمعة لإعفاء الرئيس الفيتنامي السابق نغوين فو ترونغ من منصبه.

وانضم فوك، المولود في 20 يوليو 1954، إلى الحزب الشيوعي الفيتنامي عام 1982م، وكان عضوا في اللجنة المركزية الـ10 والـ11 والـ12 والـ13 للحزب، وعضوا في المكتب السياسي للجان الحزب المذكورة، ونائبا في الجمعية الوطنية في دوراتها الـ11 والـ13 والـ14.

وحسب اللوائح القانونية الفيتنامية، تتوافق مدة عمل الرئيس ورئيس الوزراء مع فترة عمل الجمعية الوطنية.

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