فرنسا تطالب إيران بالكف عن أي انتهاك لالتزاماتها النووية

المصدر: عواصم - وكالات

دعت فرنسا، إيران، إلى التعامل البنّاء خلال محادثات غير مباشرة، من المقرر إجراؤها مع الولايات المتحدة، في فيينا، الثلاثاء، في إطار مسعى أوسع نطاقاً لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.



وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في بيان، بعد اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إنه طلب من إيران الكف عن أي انتهاك لالتزاماتها النووية الحالية لدعم المناقشات.



وأضاف «حضضت إيران على التعامل البنّاء في المناقشات المقررة... وهي تهدف للمساعدة خلال الأسابيع المقبلة، في تحديد الخطوات اللازمة، من أجل العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي».



يأتي هذا، بعد ساعات من إعلان إيران رفضها أي رفع جزئي للعقوبات الأمريكية ضدها.



ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «برس تي في»، عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله: «السياسة القاطعة لإيران، هي رفع كل العقوبات الأمريكية».



في غضون ذلك، اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، خلال محادثات أمنية رفيعة المستوى، على العمل معاً لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية، للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية.



وأكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الياباني شيجيرو كيتامورا، والكوري الجنوبي سوه هون، في بيان مشترك، التزامهم بمعالجة القضية «من خلال التعاون الثلاثي المنسق. نحو نزع السلاح النووي».



وذكر البيان أن الدول الثلاث، اتفقت أيضاً على ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بشكل كامل لقرارات مجلس الأمن، بشأن كوريا الشمالية، ومنع الانتشار، والتعاون لتعزيز الردع والحفاظ على السلام، والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.



وذكر البيان أن مستشاري الأمن القومي، ناقشوا أيضاً قيمة العمل معاً لمواجهة تحديات أخرى، مثل «كوفيد 19»، وتغير المناخ.

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