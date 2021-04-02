مقتل مهاجم مجمع الكابيتول متأثراً بإصابته

المصدر: وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية مقتل سائق السيارة التي صدمت، اليوم، شرطيين قرب مجمع الكابيتول في واشنطن متأثراً بإصابته.

وأُغلق محيط الكابيتول إثر الحادثة، وهو تحت حماية أمنية مشددة منذ اقتحمه أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير.

وقالت شرطة الكابيتول إنها تتعامل مع بلاغات عن محاولة سائق دهس ضابطين.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن البلاغات أفادت بأن شخصاً قاد مركبة ليصدم شرطيين، وأن مشتبهاً فيه رهن الاحتجاز.

وذكر البيان أن الضابطين مصابان، مشيراً إلى أنه تم نقل الثلاثة إلى المستشفى.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أمني قوله: "نعتقد أن الحادثة عمل فردي ولا ترتبط بتهديد أكبر".

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