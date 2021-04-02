روسيا تحذّر الغرب من التدخل عسكريا في أوكرانيا

المصدر: وكالات

هدد الكرملين الجمعة بأن موسكو قد تضطّر لاتّخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمن في حال أرسلت دول غربية قوات إلى أوكرانيا في ظل التقارير التي تتحدّث عن تكثيف روسيا تواجدها العسكري عند الحدود.

وقال إن أي تحرك من حلف شمال الأطلسي لنشر قوات في أوكرانيا سيؤدي لتأجيج التوترات قرب الحدود الروسية وسيجبر موسكو على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها.

وعبر حلف الأطلسي عن قلقه أمس الخميس بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير قرب شرق أوكرانيا بعدما حذرت روسيا من أن أي تصعيد كبير للصراع في إقليم دونباس قد "يدمر" أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لا شك في أنه من شأن سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية. بالطبع، سيستدعي ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان أمنها". لكنه شدد على أن بلاده "لا تهدد" أوكرانيا.

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