رئيس الوزراء الياباني يلتقي بايدن في واشنطن 16 الجاري

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة أنّ رئيسها يوشيهيدا سوغا سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في 16 أبريل الجاري، في قمّة ستجعل منه أول زعيم أجنبي يلتقي سيّد البيت الأبيض وجهاً لوجه منذ تسلّم الرئيس الديمقراطي مهامه.

وكانت وسائل إعلام يابانية قالت في بادئ الأمر إنّ القمّة ستُعقد الأسبوع المقبل، لكنّ المتحدّث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو قال للصحافيين إنّه تقرّر عقدها في 16 أبريل لكي يتسنّى للجانبين التحضير لها كما ينبغي.

وسوغا (72 عاماً) خلف في سبتمبر الفائت شينزو آبي الذي استقال من منصبه لدواعٍ صحيّة، في حين أنّ بايدن الذي تسلّم منصبه في 20 يناير لم يلتق حتى اليوم أيّ زعيم أجنبي وجهاً لوجه واقتصرت كل اجتماعاته مع قادة العالم على لقاءات افتراضية بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضح المتحدّث باسم الحكومة اليابانية أنّ زيارة سوغا إلى واشنطن تندرج في إطار "تعزيز التحالف الياباني-الأمريكي" والتعاون من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرّة ومفتوحة"، مشيراً إلى أنّها ستوفّر الفرصة لمناقشة التحدّيات المرتبطة بفيروس كورونا والتغيّر المناخي بالإضافة إلى ملفّي الصين وكوريا الشمالية.

وتأتي القمّة المرتقبة في أعقاب زيارة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن إلى اليابان في مارس، وحذّر خلالها البلدان الصين من أيّ محاولة "للإكراه" أو"لزعزعة الاستقرار" في المنطقة.

وبحسب المتحدّث باسم الحكومة اليابانية فإنّ سوغا سيغتنم زيارته إلى الولايات المتحدة لتوجيه دعوة إلى بايدن لحضور أولمبياد طوكيو الذي سينطلق في 23 يوليو، بعدما أرجئ سنة بسبب الجائحة.

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