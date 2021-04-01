صحيفة تنزانية تعزّي في وفاة رئيسة البلاد وهي على قيد الحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم موظفو صحيفة "ديلي نيوز" التنزانية تعازيهم في وفاة الرئيسة الحالية سامية حسن صلوحي، وهي على قيد الحياة وبصحة جيدة على رأس عملها.

ووفقا لشركة النشر "تنزانيا ستاندرد نيوزبيبرز" (TSN)، تم إيقاف جميع المتورطين في الخطأ عن العمل، لأنهم "فشلوا في ملاحظة وتصحيح الخطأ".

وأوقفت صحيفة تنزانيا المعيارية القائمة بالإنابة مديرة الإعلانات أنيتا شايو ومديرة مكتب الاستقبال في رجب جمعة محمد اعتبارا من 29 مارس 2021، في انتظار توضيح خطئهم في ضمان مراقبة جودة الإعلانات المنشورة في صحف الشركة، بحسب "روسيا اليوم".

وفي 19 مارس، تم تنصيب سامية حسن صلوحي أول رئيسة في تاريخ تنزانيا، لتتولى منصب الحاكم السادس للبلاد.

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