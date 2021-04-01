الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أشخاص و مؤسسات حكومية إيرانية

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلن دبلوماسيون أوروبيون، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 8 أشخاص و3 مؤسسات حكومية في إيران.

وأكد الدبلوماسيون أن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ. وتستهدف العقوبات أعضاء من «ميليشيا الباسيج»، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري. وكانت وكالة رويترز ذكرت أول من أمس، أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين.

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