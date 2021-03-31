بايدن يعلن أولى التعيينات لقضاة فدراليين مشددا على أهمية التنوع

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عن أولى التعيينات في مناصب قضاة فدراليين مشددا، وخلافا لنهج الرئيس السابق دونالد ترامب، على التنوع.

عينت القاضية من أصل أفريقي كيتانجي براون جاكسون (50 عاما) في محكمة استئناف واشنطن، الهيئة المعروفة بأهمية القضايا التي تنظر فيها.

وإذا ثبت مجلس الشيوخ تعيينها فستخلف ميريك غارلاند الذي أصبح وزيرا للعدل.

وكان يجري التداول باسم كيتانجي برانون جاكسون لتولي منصب في المحكمة العليا. وإذا انضمت إلى هذه الهيئة في السنوات المقبلة فستصبح أول سمراء تشغل مقعدا فيها.

ومن بين التعيينات الـ11 التي أعلنها الرئيس الأمريكي، هناك ثلاث نساء من أصول أفريقية لمناصب في محاكم استئناف.

كما عين الرئيس الأمريكي زاهد قريشي (45 عاما) الذي سيصبح، إذا ثبت مجلس الشيوخ تعيينه، أول قاض فدرالي مسلم في الولايات المتحدة.

وقريشي من أصول باكستانية وهو حاليا قاض في نيوجيرسي.

وقال بايدن في بيان إن هذه التعيينات تمثل "التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا".

بحسب الدستور الأمريكي، يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا والقضاة الفدراليين مدى الحياة في محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. ويعود لاحقا إلى مجلس الشيوخ تثبيت تعيينهم.

خلال ولايته كان ترامب ناشطا بشكل خاص في هذا الملف الذي يحشد منذ عقود القاعدة الناخبة للمحافظين.

وبعدما عمل بشكل وثيق مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، عين أكثر من 200 قاض ميولهم محافظة في المحاكم الفدرالية.

ومنذ وصوله إلى السلطة استند إلى دعم مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الجمهوريين الذي عرقل من 2014 إلى 2016 تثبيت مرشحين قدمهم باراك اوباما، رغم أن 107 مناصب لقضاة كانت شاغرة.

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