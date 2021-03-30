لماذا حذف الجيش الأمريكي تغريدته «المشفّرة»؟

المصدر: وكالات

أثارت رسالة غريبة نشرها الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي في موقع «تويتر» للتغريدات القصيرة، «مخاوف» العديد من مستخدمي الإنترنت. وحسب «روسيا اليوم»، الرسالة عبارة عن مجموعة فوضوية من الحروف، ما أثار على الفور رد فعل من القراء، وتمت إعادة نشر الرسالة المشفرة أكثر من 11000 مرة على الأقل قبل حذفها، إذ اعتذرت القيادة الاستراتيجية عن هذه التغريدة وطلبت تجاهلها.

وقال أحد مستخدمي «تويتر»: «تلك رسالة مخيفة للغاية نتلقاها من القيادة الاستراتيجية الأمريكية». كما أعاد أحدهم نشر صورة للتغريدة قائلاً: تغريدة غريبة من القيادة الاستراتيجية الأمريكية تنتشر بسرعة قبل أن يتم حذفها! وأضاف أحدهم: «هل تحاول القيادة الاستراتيجية الأمريكية إخبارنا بشيء ما؟

هل يجب أن أنام تحت سريري الليلة؟».

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