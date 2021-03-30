ارتفاع أسعار النفط حوالي 1%

المصدر: رويترز

صعدت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة أمس الاثنين بعد أن ذكرت رويترز أن روسيا ستدعم استقرار إنتاج الخام من أوبك+ قبيل اجتماع لمجموعة المنتجين هذا الأسبوع.

وكانت عقود الخام هبطت في جلسة عقب أنباء بأن سفينة حاويات عالقة في قناة السويس منعت حركة المرور لحوالي أسبوع أعيد تعويمها.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا لتسجل عند التسوية 64.98 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا لتبلغ عند التسوية 61.56 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، المحلل البارز في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "السوق تتطلع إلى ما بعد قناة السويس وتركز على الاجتماع المقبل لأوبك+".

وقال مصدر مطلع إن روسيا ستدعم إنتاجا مستقرا بشكل عام للنفط من مجموعة أوبك+ في مايو، بينما تسعى إلى زيادة صغيرة نسبيا لنفسها لتلبية طلب موسمي متزايد.

وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي أنها تتوقع قرارا على غرار قرار الاجتماع السابق عندما تجتمع أوبك+ في أول أبريل لتقرير سياسة الإنتاج.

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