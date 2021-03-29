بالفيديو.. ترامب يتحدث عن تزوير الانتخابات في حفل زفاف

المصدر: وكالات

استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضيوف إحدى حفلات الزفاف التي أقيمت في منتجع مارالاغو للغولف الذي يملكه بولاية فلوريدا، للحديث عن تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتوجيه الانتقادات للرئيس الحالي جو بايدن وللصين وإيران قبل أن يتمنى أخيراً للعروسين زواجاً سعيداً.

وبحسب صحيفة «الشرق الاوسط» تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ترامب بعد دخوله حفل الزفاف، حيث قام بالإمساك بأحد الميكروفونات وبدأ يتحدث في أمور سياسية أمام العروسين وضيوفهما لأكثر من دقيقتين ونصف الدقيقة.

ووجه ترامب انتقادات لبايدن كما تحدث عن موضوعات تتعلق بالسياسة الخارجية وبالصين وإيران والوضع الحدودي مع المكسيك.

وبدأ ترامب حديثه قائلاً "لقد اطلعت على كل هذه التقارير المتعلقة بما يحدث على الحدود، وتلك الخاصة بالصين وإيران".

وأضاف ترامب متحدثاً عن المشكلات المتعلقة بإيران "لقد كنا مستعدين لعقد صفقة وكانوا مستعدين لفعل أي شيء، وكانوا سيفعلون أي شيء. ليأتي هذا الرجل "بايدن" ويسقط العقوبات ثم يقول إننا نرغب في التفاوض الآن".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن إيران والصين أصبحتا لا تعرفان كيف تتعاملان مع دولة بحجم الولايات المتحدة.

وتطرق ترامب للحديث عن تعامل إدارة بايدن مع ملف المهاجرين العالقين على حدود المكسيك، قائلاً، إن "الأحداث الأخيرة التي وقعت على الحدود هي الأسوأ على الإطلاق، ويعيش الأطفال في بؤس".

وأضاف ترامب خلال الحفل، أن بلاده "لا تتحمل المهاجرين غير الشرعيين والأخطاء الحدودية."

وتابع "إنها كارثة. كارثة إنسانية وستدمر البلد. وبصراحة لا تستطيع الدولة تحمّلها. أنت تتحدث عن مبالغ هائلة سنتكبدها في مختلف المجالات."

وبعد ذلك، مزح ترامب مع الحشد قائلاً، هل تفتقدونني؟ قبل أن يتحدث عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويكرر مزاعمه بشأن تزويرها.

وقال ترامب "هناك شيء غريب حدث في نوفمبر الماضي. لقد قالوا لي في البداية إنني إذا حصلت على 66 مليون صوت فستنتهي الانتخابات وتفوز بها. لقد حصلت على 75 مليون صوت، وانظروا ما حدث."!

وزعم ترامب أن هناك مراكز اقتراع تم إغلاقها في وقت مبكر عن الوقت المحدد.

وفي النهاية، وجّه الرئيس السابق حديثه للعروسين قائلاً "إنه لشرف كبير أن أكون هنا. إنه لشرف كبير أن تكونوا معنا في مارالاغو. أنتما زوجان رائعان وجميلان، وأتمنى لكما حياة سعيدة."

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