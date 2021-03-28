141 قتيلاً حصيلة ضحايا الهجمات المسلّحة ضد قرى في النيجر

المصدر: (نيامي - أ ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات المسلّحة التي شنّها مسلحون ضد قرى في النيجر إلى 141 قتيلاً، على ما أعلنت الحكومة السبت. وكانت الحصيلة الأخيرة تشير إلى مقتل 137 شخصاً في الهجمات الجهادية الأكثر دموية في النيجر منذ سنوات، والتي وقعت في منطقة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي. وقال وزير داخلية البلاد ألكاشي الهدا بعد زيارة إحدى القرى: «التقينا السكان ضحايا هذه الهجمات الهمجية حيث قتل رجال ونساء وأطفال».

وأفاد خلال مقابلة بثّها التلفزيون الرسمي، بأنّ هذه الهجمات قد تشكل «مخاطر كبيرة لحصول نزاع بين المجتمعات في هذه المنطقة». وكان مسؤول محلي أفاد في وقت سابق، بأنّ «مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك».

والمناطق المستهدفة تقع في منطقة تاهوا القريبة من تيلابيري، وكلاهما قريبتان من الحدود مع مالي.

ومنطقة تيلابيري تقع في منطقة معروفة بـ«الحدود الثلاث» عند تخوم النيجر ومالي وبوركينا فاسو التي تتعرض بانتظام لهجمات المسلحين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز