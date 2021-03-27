الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية ضد السعودية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجمات الحوثية ضدّ المملكة العربية السعودية والتي استهدفت مؤخرا منشأة نفطية في جازان.

وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايسوي الليلة الماضية، إلى أن الهجوم الحوثي الجديد جاء بعد أيام قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية التزامهما بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار والانخراط في محادثات سلام بقيادة الأمم المتحدة.

واعتبر البيان تصرّفات الحوثيين بمثابة استفزاز واضح يهدف إلى إدامة الصراع، مشيرا إلى أن هذه هي المحاولة الأحدث في سلسلة محاولات الحوثيين تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وتهديد السكان المدنيين.

وأكد أن تصرفات الحوثيين تلك تطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدّد جهود السلام في لحظة حرجة، وفي الوقت الذي يتّحد فيه المجتمع الدولي بشكل متزايد دعما لوقف إطلاق النار وإيجاد حلّ للنزاع.

وجدد بيان وزارة الخارجية الأمريكية الدعوة لجميع الأطراف إلى الالتزام الجاد والصارم بوقف إطلاق النار، والمشاركة في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ.

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