العالم في صور

لاجئون من الروهينغا يفرون من مخيم في بنغلاديش اندلع فيه حريق كبير وشرّد المئات بعد أن أتى على خيامهم وأكواخهم المصنوعة من الخيزران والقماش المشمع | أ.ب

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تنزانيون يصطفون في شوارع العاصمة دار السلام لتوديع الرئيس الراحل جون ماجوفولي | إي.بي.إيه

 

 

الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن تتفقد عرضاً عسكرياً بعد أداء اليمين الدستورية كأول سيدة تترأس البلاد | أ.ف.ب

 

 

 

عائلة في العاصمة البرازيلية تلقي نظرة الوداع على أحد أفرادها إثر وفاته بفيروس كورونا | إي.بي.أيه

 

 

حزن  ونحيب على مقتل أحد المحتجين خلال تظاهرات ضد الانقلاب العسكري في ميان مار | أ. ب

 

 

 

 

ويليام بيرنز يؤدي القسم كمدير لـ «سي آي أيه » أمام نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس | إي.بي.إيه

 

 

 

حشود من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي يحتفلون بعيد النيروز في دياربكر | أ.ف.ب
 

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