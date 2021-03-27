العالم في صور

تنزانيون يصطفون في شوارع العاصمة دار السلام لتوديع الرئيس الراحل جون ماجوفولي | إي.بي.إيه

الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن تتفقد عرضاً عسكرياً بعد أداء اليمين الدستورية كأول سيدة تترأس البلاد | أ.ف.ب

عائلة في العاصمة البرازيلية تلقي نظرة الوداع على أحد أفرادها إثر وفاته بفيروس كورونا | إي.بي.أيه

حزن ونحيب على مقتل أحد المحتجين خلال تظاهرات ضد الانقلاب العسكري في ميان مار | أ. ب

ويليام بيرنز يؤدي القسم كمدير لـ «سي آي أيه » أمام نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس | إي.بي.إيه

حشود من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي يحتفلون بعيد النيروز في دياربكر | أ.ف.ب



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