واشنطن تدعو زعيمي روسيا والصين لقمة بشأن تغير المناخ

المصدر: أ ف ب

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ للمشاركة في القمة الافتراضية حول المناخ في 22 و23 أبريل.

وتمت دعوة 40 من قادة العالم إلى هذا اللقاء الذي يراد له أن يعكس عودة واشنطن إلى خط المواجهة في مكافحة تغير المناخ بعد تراجعها عن التزامات في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأعلن بايدن نيته تنظيم قمة حول المناخ في 22 أبريل لتصادف مع اليوم العالمي للأرض قبل الاجتماع الكبير للامم المتحدة المقرر في نوفمبر في غلاسكو باسكتلندا.

وستعقد القمة على يومين لكن افتراضيا بسبب الجائحة.

وكما وعد، قرر بايدن في اليوم الأول من وصوله إلى البيت الأبيض العودة إلى اتفاقية باريس حول المناخ بعد أن سحب سلفه بلاده منها.

وأصبحت عودة أول اقتصاد عالمي، وثاني أكبر ملوث بثاني أكسيد الكربون، نافِذة في 19فبراير وهذا يعني أن معظم دول العالم تقريبا هي اليوم أطراف في الاتفاقية الموقعة في 2015.

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