التلقيح يتسارع.. والعالم يقترب من نصف مليار جرعة

المصدر: عواصم - وكالات

تتسارع عمليات التلقيح ضد فيروس «كورونا» في مختلف دول العالم، بما أوصل عدد الجرعات المعطاة إلى ما يقارب نصف مليار جرعة، وفيما يلتئم شمل القادة الأوروبيين لبحث صعوبات تأمين اللقاحات لدول التكتّل، قرّرت الهند الإبطاء من صادرات اللقاحات، وتوسيع عمليات التطعيم المحلية.

وأظهرت البيانات، أنه جرى إعطاء أكثر من 486 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم، فيما تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين والاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة توافر إنتاج مستقل للقاحات «كورونا» في الاتحاد الأوروبي، وأوضحت ميركل، اليوم، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني «بوندستاج»: إنه يتعين حالياً أن يتم ضمان الإنتاج على أساس أوروبي، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إنتاج لقاحات في بريطانيا لأجل بريطانيا، وإلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تصدر لقاحات، ولفتت إلى أنّه ولهذا السبب يجب الاعتماد على المدى الطويل على ما يمكن إنتاجه في أوروبا.

صعوبات

ومن المنتظر أن تهيمن الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تأمين اللقاحات على مباحثات قادة الدول السبع والعشرين، خلال قمتهم التي تعقد افتراضياً، وينضم إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في دلالة قوية على عودة العلاقات عبر الأطلسي إلى سابق عهدها.

في الغضون، قال وزير الصحة البريطاني، إن بلاده لديها عقد حصري لشراء لقاح فيروس «كورونا» مع شركة أسترازينيكا، بينما يرتكز عقد الاتحاد الأوروبي على أساس قاعدة أفضل الجهود. وقال الوزير مات هانكوك لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الجانبين يتطلعان إلى حل نزاع حول تسليم اللقاح، مضيفاً أن التكتل ينبغي ألا يحاول تعليق تصدير اللقاحات من موقع في هولندا إلى بريطانيا أو ينفذ هذا التعليق، بسبب طبيعة الاتفاقات التعاقدية، التي أبرمت مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة.

في السياق، عملت الهند على إبطاء صادراتها من لقاحات فيروس «كورونا»، بينما توسع الدولة عمليات التطعيم المحلية، للحد من الزيادة المطردة في الإصابات، وفقاً لمسؤولين حكوميين مطلعين. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مسؤولاً طلب عدم الكشف عن هويته قال: إن قرار خفض الإمدادات إلى الدول الأخرى جاء بعد أن قررت الهند توسيع برنامج التطعيم الخاص بها في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليشمل كل شخص تجاوز سن 45 عاماً.

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