دعم أممي لإعادة بناء مخيمات الروهينغا في بنغلادش

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

قدمت الأمم المتحدة، 14 مليون دولار للمساعدة في إعادة البناء، بعد حريق هائل في مخيمات اللاجئين في بنغلادش، أدى إلى تشريد الآلاف من الروهينغا.

ودمر الحريق، يوم الاثنين الماضي، أربعة مخيمات للاجئين في بالوخالي في منطقة كوكس بازار، جنوب شرقي بنغلادش، والتي تؤوي مئات الآلاف من الروهينغا، الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات.

وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، في تغريدة على تويتر: «أخصص 14 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، للمساعدة في إعادة بناء المأوى، وتقديم خدمات الطوارئ الأخرى لعشرات الآلاف من لاجئي الروهينغا المتضررين من النيران المدمرة بالمخيمات في كوكس بازار، في بنغلادش».

وقالت الأمم المتحدة، إن الأموال ستساعد أيضاً في توفير خدمات المياه والصرف الصحي العاجلة، والغذاء، والمساعدة الصحية العقلية والنفسية الاجتماعية.

وبدأت الحكومة ومتطوعون من وكالات الإغاثة، في دعم ضحايا الحرائق، وإعادة بناء أماكن الإيواء. وقدرت وكالات الإغاثة، أن النيران دمرت نحو 10 آلاف مأوى.

وقالت الأمم المتحدة، إن الحريق شرد أكثر من 45 ألف شخص، معظمهم من لاجئي الروهينغا. كما دمر مستشفى ومباني للصحة والتغذية والتعليم.

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