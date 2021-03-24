مقتل 15 شخصاً في حريق بمخيم للاجئين الروهينغا

المصدر: (دكا - أ.ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، مقتل 15 شخصاً وفقدان 400 آخر بعد اندلاع حريق هائل في مخيم للاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش.

وقال يوهانس فان دير كلاو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بنغلاديش، للصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من دكا: «ما رأيناه في هذا الحريق هو شيء لم نشهده من قبل في هذه المخيمات. إنه ضخم. إنه مدمر».

وأضاف أن سبب الحريق لا يزال مجهولاً. واندلع الحريق الاثنين الماضي في أكبر مخيم للاجئين في العالم الذي يؤوي ما يقرب من مليون شخص من الروهينغا بعدما فروا عقب عملية عسكرية في عام 2017.

وقال فان دير كلاو: «تأكدنا حتى الآن من مقتل 15 شخصاً وإصابة 560 وما زال 400 في عداد المفقودين كما دمر ما لا يقل عن 10 آلاف كوخ. وهذا يعني أن ما لا يقل عن 45 ألف شخص قد نزحوا ونبحث الآن عن مأوى مؤقت لاستضافتهم».

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