مقتل ثلاثة جنود روس بعد قذفهم بالخطأ من طائرة استراتيجية

المصدر: أ ف ب

قتل ثلاثة جنود روس الثلاثاء عندما قذف بالخطأ مقعدهم لدى إقلاع طائرة قاذفة من طراز توبوليف-22 إم قرب كالوغا، وفق ما قالت وزارة الدفاع لوكالات الأنباء الروسية.

وأوضحت الوزارة "في 23 مارس، أثناء الاستعدادات على الأرض لرحلة جوية بطائرة من طراز تو-22 إم 3 (...)، تعطل نظام مقعد الطرد عن طريق الخطأ" مضيفة أنه "نظرا إلى الارتفاع غير الكافي لفتح المظلات، قتل ثلاثة أفراد من الطاقم".

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مصدر عسكري إن جنديا رابعا نجا ونقل الى المستشفى. وقالت وزارة الدفاع إنه تم إرسال لجنة تحقيق إلى مكان الحادث.

وتضم قاعدة تشايكوفكا الجوية في منطقة كالوغا أنواعا مختلفة من القاذفات الاستراتيجية الروسية.

وتوبوليف تو-22 إم هي قاذفة استراتيجية تعود رحلتها الأولى إلى العام 1977 وتستوعب أربعة طيارين وأفراد طاقم.

في يناير 2019، تحطمت قاذفة من هذا الطراز عند هبوطها قرب مورمانسك (شمال) ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها وإصابة آخر.

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