وزراء خارجية الناتو يقومون بالإعداد للقمة المقبلة للحلف

المصدر: وام

يجتمع وزراء خارجية دول حلف "الناتو" - وجها لوجه في مقر الحلف في بروكسل اليوم لأول مرة منذ أكثر من عام.. لتمهيد الطريق للقمة المقبلة لقادة التحالف والمقررة لشهر يونيو القادم.

ويتبادل الوزراء بحضور وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وجهات النظر حول مبادرة الناتو 2030 لإثبات مستقبل الحلف، والتي سيكون في قلب القمة القادمة.

ودعا الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج قبل انطلاق الاجتماع الوزاري في بروكسل اليوم الى التحلي بالجرأة والطموح لبناء تحالف أقوى للمستقبل لأننا نعيش في عالم أكثر خطورة وتنافسية ، حيث لا تعرف التحديات حدودا مشيرا إلى أن هناك فرصة الآن لفتح فصل جديد في العلاقات عبر الأطلسي.

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