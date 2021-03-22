لماذا رافقت الحقيبة النووية بوتين حتى في سيبيريا؟

المصدر: موسكو- وكالات

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف اليوم، أن الحقيبة النووية موجودة دائماً مع الرئيس فلاديمير بوتين في أي مكان يوجد به في أرجاء العالم. وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الحقيبة النووية مع بوتين حتى في الغابات الصنوبرية «التايغا» في سيبيريا، حيث قضى عطلته الأسبوعية أمس الأحد وبرفقته وزير دفاعه سيرغي شويغو، أكد بيسكوف أن «جميع وسائل الاتصال الضرورية، بما في ذلك الاتصالات الاستراتيجية، موجودة باستمرار مع الرئيس، أينما كان، سواء في أراضي الاتحاد الروسي أو أي دولة أخرى في العالم»، كما نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بيسكوف.



ويطلق على الحقيبة النووية الروسية اسم «شيغيت» وهي أخطر حقيبة في العالم، وتحتوي على 4 أزرار أحدها زر الإطلاق.



ويقضي بوتين، ووزير الدفاع شويغو، عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا بسيبيريا. وأعلن بوتين في وقت سابق الأسبوع الجاري أنه سيذهب إلى التايغا لأخذ قسط من الراحة.



وقال المتحدث باسم الكرملين إن بوتين وشويغو يستخدمان خلال تنقلهما في التايغا سيارة مجنزرة قادرة على السير في المناطق الوعرة والتضاريس الصعبة. وسبق أن احتفل بوتين بعيد ميلاده في هذه الغابات السيبيرية، وقصدها أكثر من مرة لقضاء عطلة أو لأخذ قسط من الراحة.

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