كوريا الشمالية تصف الدول الغربية بأنها مجموعة مجرمة ضد الإنسانية

المصدر: يونهاب

انتقدت كوريا الشمالية الدول الغربية، التي تثير حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان فيها، واصفة إياها بأنها مجموعة مجرمة ضد الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في موقعها على الإنترنت أمس الأحد إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الغربية، هي مشكلة ملحة يجب أن يحلها المجتمع الدولي.

وذكرت أنه في الدول الغربية، يصبح عامة الشعب ضحايا الجرائم باستخدام مختلف الأسلحة النارية وغيرها حتى في هذا الوقت وتسيطر الجماعات الإجرامية على المجتمع بأسره.

وأضافت أن أعمال العنف التمييزية ضد المرأة خطرة بدرجة تفوق الوصف هناك.

كما أشارت إلى أن مشكلة التمييز العنصري تزداد حدة في العالم الغربي.

وقالت إن الدول الغربية تعزز التسييس وازدواجية المعايير والانتقائية في قضايا حقوق الإنسان، من خلال الهجمات التي تهدف لإسقاط النظم الحاكمة في دول أخرى، وإقرار قوانين غير عادلة، باسم الدفاع عن حقوق الإنسان.

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