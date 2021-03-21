جيش ميانمار يفكك متاريس المحتجين.. بأيدي المدنيين

المصدر: (رانغون - أ.ف.ب)

حوّلت الحواجز المؤقتة التي شيدها المحتجون من الخيزران والطوب والإطارات المطاطية المشتعلة، شوارع كبرى مدن ميانمار ساحة حرب، لكن الجيش أجبر المدنيين على تفكيكها قطعة قطعة، تحت تهديد السلاح. واستخدم المحتجون هذه المتاريس، المشيدة بما يتوفر من مواد، والتي انتشرت في أرجاء رانغون، للجم تحركات قوات الأمن التي لجأت أخيراً، في وتيرة متزايدة، لاستخدام القوة القاتلة لقمع الاحتجاجات ضد إطاحة حكومة أونغ سان سو تشي من السلطة في انقلاب الأول من فبراير.

وباتت الحواجز بمثابة علامة مميزة للمتظاهرين، الذين يغلقون الطرق الرئيسية باستخدام مختلف المواد، من أكياس الأسمنت المملوءة بالرمال وأعواد الخيزران إلى صناديق القمامة الكبيرة والطوب. ونجحت المتاريس جزئياً في إبطاء حركة قوات الأمن، التي باتت عازمة الآن على إجبار السكان المحليين، بمن فيهم غير المشاركين في الاحتجاجات، على تفكيكها وإزالتها.

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