أمريكا والصين تختتمان اجتماع ألاسكا دون أي إعلان

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتم كبار المسؤولين الأمريكيين أول اجتماع لهم مع نظرائهم الصينيين منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير الماضي اليوم الجمعة، دون إصدار أي إعلان رئيسي، ما يوضح مدى صعوبة عثور أكبر اقتصادين في العالم على أرض مشتركة يقفان عليها وسط علاقاتهما المتوترة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بعد المحادثات التي جرت في أنكوراج بولاية ألاسكا الأمريكية ، وانتهت اليوم الجمعة : "كنا نتوقع إجراء محادثات صعبة ومباشرة حول مجموعة واسعة من القضايا، وهذا بالفعل هو ما وجدناها، .. كنا واضحين عندما دخلنا وكنا واضحين عندما خرجنا وسوف نعود إلى واشنطن لتقييم الموقف".

وأشارت الولايات المتحدة في وقت سابق إلى أنها تبحث عن أرضية مشتركة مع الصين على الرغم من التوترات بينهما. وكان هناك حديث عن اتفاق الجانبين على عقد قمة افتراضية الشهر المقبل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ لبحث مسألة تغير المناخ، وهي واحدة من المناطق القليلة التي أعلن فيها الجانبان عن أهداف مماثلة.

ولكن عدم الإعلان عن أي إنجاز يوحي بأن الجانبين لم يتمكنا من الوصول إلى الحد الأدنى للتلاقي الذي كانوا قد حددوه قبل المحادثات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المفاوضين ناقشوا القضايا التي تقاطعت فيها مصالحهم ، مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وتغير المناخ.

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