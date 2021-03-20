العالم يحاصر «كورونا» بـ 400 مليون جرعة لقاح

المصدر: عواصم-البيان،وكالات

يبدو كما واضح أن هناك إصراراً دولياً على الانتصار على الوباء غير مسبوق الذي ضرب البشرية، غير أن الجائحة وبالرغم من آثارها السلبية فإنها جعلت العالم يتآزر ويتكاتف من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد، فكان التوصل إلى اللقاحات في ظرف قياسي وبدء حملات التطعيم، حيث أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أن إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» والتي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 400 مليون و300 ألف جرعة، بينما تشير أحدث البيانات إلى أن معدل التطعيم في جميع أنحاء العالم يقدر بنحو 10 ملايين و 500 ألف جرعة في اليوم الواحد.



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تسارع مذهل



وتستأنف دول عدة من بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا، التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعد تأكيد الوكالة الأوروبية للأدوية أن هذا الطعم آمن وفّعال فيما تسارعت وتيرة التلقيح في الولايات المتحدة، بشكل مذهل في الأسابيع الأخيرة، مع حقن حالياً معدّل 2.4 مليون جرعة في اليوم.



وقال الرئيس جو بايدن أول من أمس إن الهدف الذي حدّده بإعطاء مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته يتحقق، أي قبل أكثر من 40 يوما من انقضاء المهلة التي كان قد حددها.



وفي البرازيل، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أمس أنه تم إعطاء 14.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.



وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل 515 ألفا و197 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 1.6عام لتطعيم 75في المئة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



أوروبياً، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أمس أنه جرى إعطاء 27.6مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في بريطانيا.



وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 458 ألفا و 471 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر خمسة أشهر لتطعيم 75 في المئة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. أما في فرنسا فأظهرت البيانات أنه تم حتى الآن إعطاء 7.93ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس. وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 225 ألفاً و17 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سوف يستغرق تطعيم 75 في المئة من السكان بلقاح من جرعتين عاماً وشهرين كما أظهرت البيانات أنه قد تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 5.99ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وتشير البيانات المعلنة أمس إلى أن معدل التطعيم في البلاد يبلغ 160 ألفاً و149 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75 في المئة من السكان بلقاح من جرعتين عاما وشهرين.





قيود واقتناء



أما في القارة الآسيوية، فأعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين عن شراء 1.5مليون جرعة من لقاح سينوفاك من الصين، ومن المقرر أن تصل إلى البلاد الجمعة المقبل في حين أفاد تقرير إخباري بأن الفلبين أجازت استخدام لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، للاستخدام الطارئ، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه البلاد القيود على المطاعم والتجمعات الكبيرة من أجل التصدي للارتفاع في إصابات فيروس كورونا المستجد.

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