فيديو.. بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية

المصدر: أ ف ب

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.

وفي منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن مرتين وسقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.

وبعد ذلك أقلعت طائرة "اير فورس وان" من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن.

وسيمضي بايدن نهاره في أتلانتا للقاء ممثلين عن الأمريكيين من أصول آسيوية بعد حوادث إطلاق النار الثلاثاء في صالونات للتدليك.

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