سامية حسن.. أول امرأة في طريقها لتولي الحكم في تنزانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد وفاة الرئيس التنزاني جون ماغوفولي، ستصبح سامية حسن أول امرأة تتولى مقاليد الحكم في البلاد.

وبحسب دستور البلاد فسوف تؤدي سامية حسن اليمين الدستورية كرئيسة جديدة للبلاد، لتكمل فترة الرئاسة الباقية للرئيس الراحل، والتي بدأها العام الماضي لمدة خمس سنوات.

وكانت سامية حسن أول نائبة لرئيس تنزانيا بعد الانتخابات العامة التي جرت عام 2015، وتم انتخابها مع الرئيس الراحل جون ماغوفولي، وأعيد انتخابهما في 2020.

وشغلت سامية حسن عدة مناصب في مسيرتها منها منصب عضو البرلمان عن دائرة ماكوندوشي في 2010 حتى عام 2015، وكانت وزيرة دولة في مكتب نائب الرئيس لشؤون الاتحادات في الفترة ذاتها.

كما شغلت أيضا منصب وزيرة في منطقة زنجبار شبه المستقلة في إدارة الرئيس أماني كرومي. في عام 2014، انتُخبت نائبة لرئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور البلاد الجديد.

وكانت نائبة الرئيس التنزاني، أعلنت وفاة الرئيس جون ماغوفولي، متأثرا بنوبة قلبية أمس الأربعاء.

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