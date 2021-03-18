وزارة الخزانة الأمريكية: أصدرنا 90 مليون شيك تحفيز بقيمة 242 مليار دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن 90 مليون شيك من شيكات التحفيز بقيمة إجمالية تبلغ 242 مليار دولار، وذلك كجزء من الخطة الهائلة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي والتي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن على الكونجرس أخيراً ونالت الموافقة.

وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، وذلك وفقاً لتقرير صدر أمس عن عدة هيئات حكومية أمريكية، من أبرزها وزارة الخزانة وخدمة الإيراد الداخلي.

ووفقاً لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية التي نشرت فقرات من التقرير، فإن وزارة الخزانة الأمريكية أرسلت عبر البريج حوالي 150.000 شيك مطبوع إلى المستفيدين، بقيمة اجمالية تبلغ 442 مليون دولار، كجزء من الموجة الأولى لتوزيع شيكات التحفيز.

وأفاد التقرير بأن وزارة الخزانة توزع الشيكات، والمعروفة رسمياً باسم «مدفوعات التأثير الاقتصادي» في شرائح متتابعة.

وأوضح التقرير التفاصيل الخاصة بالشريحة الأولى، فذكر أنها تُرسَل غالباً بالإيداع المُباشر، وأن بعض المستفيدين قد بدأوا بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية يتسلمون شيكاتهم.

وأضاف التقرير أن عمليات طرح الشيكات بدأت في الـ12 من مارس الجاري، وأن الدفعة الأولى من الشيكات أُرسِلَت إلى المستحقين من دافعي الضرائب، والذين يقدمون اقرارات ضريبية ومعلومات مباشرة عن الإيرادات التي حصلوا عليها خلال عامي 2019 و2020.

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