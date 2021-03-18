8 قتلى بإطلاق نار في 3 أندية صحية بولاية جورجيا الأميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن ثمانية أشخاص، بينهم أربع نساء على الأقل، قتلوا بالرصاص في ثلاثة أندية صحية في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. وقال قائد الشرطة في اتلانتا رودني براينت للصحافيين إن الشرطة وصلت بناءً على بلاغ بحدوث سرقة لتجد ثلاث قتيلات بالرصاص.

وأضاف إنه أثناء التحقيق في تقرير إطلاق النار الأولي جرى استدعاء الشرطة إلى نادٍ صحي آخر، حيث عثرت على الضحية الرابعة ميتة متأثرة بجراحها. وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن أربعة آخرين قتلوا في نادٍ صحي بمقاطعة شيروكي في ولاية جورجيا وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به.

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