وفاة ثلاثة أشخاص وجرح نحو ألفين خلال إحياء مراسم الاحتفال بالربيع

المصدر: طهران ـ أ.ف.ب

توفي ثلاثة أشخاص وجرح نحو ألفين آخرين ليل الثلاثاء خلال إحياء مراسم الاحتفال بالربيع قبل أيام من حلول رأس السنة الإيرانية، وفق ما أفادت منظمة الطوارئ الإيرانية أمس.

وفي تقليد يعود الى آلاف السنين، يحيي الإيرانيون تقليد «جهارشنبه سوري» كل عام عشية الأربعاء الأخير قبل نهاية العام الإيراني (الجمعة)، في احتفالات بدأت مساء أمس.

ويقوم التقليد على القفز فوق نار مشتعلة وتوزيع الهدايا ووضع أكلات معينة على مائدة الطعام، مثل البيض المسلوق الملون. وكانت السلطات الإيرانية منعت في مارس 2020 كل أشكال الاحتفال بهذه المناسبة في طهران والعديد من المحافظات، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز