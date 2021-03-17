بايدن: بوتين سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات

المصدر: وكالات

قال موقع "إيه.بي.سي" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن توعد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه سوف يدفع ثمن تدخله في الانتخابات.

وأضاف الموقع أن بايدن قال إنه يعتقد أن بوتين قاتل.

وقالت روسيا الأربعاء، إنه لا يوجد أساس للاتهامات التي وردت في تقرير للمخابرات الأمريكية حول تدخل موسكو بالانتخابات الرئاسية 2020.

وزعم التقرير الأمريكي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر على الأرجح توجيهات بالتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت المخابرات الأمريكية أصدرت يوم الثلاثاء تقريرا في 15 صفحة يضاف إلى اتهامات قائمة منذ وقت طويل بأن بعض كبار مساعدي ترامب عملوا لصالح موسكو من خلال تضخيم مزاعم وجهتها شخصيات أوكرانية على صلة بروسيا إلى جو بايدن الذي كان آنذاك مرشحا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو قريبا، ربما الأسبوع المقبل

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذّر نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أول اتصال بينهما يناير الماضي، بشأن التدخل في الانتخابات، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وشملت المحادثة التي جرت بينهما، نقاشاً حول احتجاجات المعارضة في روسيا واتفاقية التسلح النووي بين البلدين.

وأعلنت روسيا أنّ بوتين هنّأ بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية. وقال الطرفان إنهما اتفقا على استمرار التواصل.

وواجه الرئيس السابق دونالد ترامب انتقادات لعدم تعامله بحسم مع بوتين. ويقول المسؤولون في المخابرات الأمريكية إنّ موسكو كانت متورطة في العديد من هجمات القرصنة.

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