من هو "ريكي"!؟ شخص غامض استلم الشكاوى الموجهة ضد ترامب

المصدر: أ ف ب

من هو "ريكي" الغامض الذي وقع، بدلا من دونالد ترامب، الإقرار باستلام شكوى ضد الرئيس السابق؟ وقد هدد هذا السؤال بإبطاء الإجراءات القضائية.

بدأ كل شيء في 16 فبراير عندما رفع نائب ديموقراطي دعوى مدنية على دونالد ترامب لدوره في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، بالاستناد إلى قانون صدر في 1871 لحماية حقوق الأميركيين السود ضد المجموعات المتطرفة مثل "كو كلوكس كلان".

بعد أسبوع، تم إرسال بريد إلى الرئيس الجمهوري السابق الذي يعيش حاليا في ناديه في مارالاغو في فلوريدا. وكتب جيسي بينال محامي دونالد ترامب في المحكمة الاثنين طاعنا في شرعية استلام الشكوى "تم توقيعه من قبل شخص غريب يُعرف باسم +ريكي+".

وفي مواجهة هذا السر الذي كشفته صحيفة "ديلي بيست"، اتفق الطرفان على منح الملياردير مزيدا من الوقت لتقديم حججه. أمامه الآن حتى 26 أبريل للرد على شكوى بيني تومسون.

ويتهمه تومسون بـ"إثارة الشغب" وتشجيع أنصاره على شن هجوم على مقر الكونغرس في 6 يناير عندما كان المسؤولون المنتخبون يصادقون على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وبرأ مجلس الشيوخ دونالد ترامب من تهمة "التحريض على التمرد" في فبراير.

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