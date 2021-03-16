للمرة الرابعة منذ الجائحة.. رئيس البرازيل يعين وزير صحة جديد

المصدر: دبي - البيان

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الاثنين تعيين مارسيلو كيروغا كوزير جديد للصحة في البلاد، ليكون رابع شخص يتولى المنصب منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

ووفقاً لموقع "سبوتنك" الروسي، صرح الرئيس البرازيلي خلال خطابه أمام مؤيديه، نقلا عن بوابة "جي1": "اليوم تم اتخاذ قرار تعيين الدكتور مارسيلو كيروغو وزيرا للصحة. وهو رئيس مجتمع أطباء الأمراض القلبية البرازيلي..". علماً بأن العملية الانتقالية مع الوزير الحالي ادواردو بازويلو "ستستغرق نحو أسبوع إلى اثنين"، ومن المقرر أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن معدلات الوفيات في البرازيل بسبب هذا المرض بلغت أكثر من 278 ألف شخص.

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