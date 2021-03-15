بعد هزيمته في انتخابات محلية..هل يحرق «كورونا» عرين ميركل؟

المصدر: فرانكفورت - أ.ف.ب

أقر حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المحافظ بأن عليه تحسين أدائه في إدارة الوباء، بعد هزيمته في انتخابات محلية أجريت في مقاطعتين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات العامة.



وسجّل حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» أسوأ نتيجة انتخابية له في التصويت الذي أجري في بادن فورتمبرغ وراينلاند بفالتس في جنوب غرب ألمانيا، وفق نتائج أولية نشرتها سلطات المقاطعتين. وأقر آرمين لاشيت الذي يتولى رئاسة الحزب منذ يناير، بوجود تقصير حكومي في إدارة الجائحة إذ اعتبر أن النتائج الانتخابية السيئة سببها تزايد الغضب الشعبي. وقال إن «أزمة «كورونا» تطال الجميع في بلادنا، لذا تجري نقاشات حول إدارة الجائحة. علينا أن نحسّن أداءنا على هذا الصعيد»، وأقر بأن النتائج الانتخابية «مخيّبة» للحزب.



وتابع «على الحزب أن يثبت أنه قادر على «الحكم بطريقة جيدة وفاعلة» استعداداً للانتخابات العامة وأن يعرض رؤية للمستقبل.



وأضاف أن التحالف بين «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» و«الاتحاد الاجتماعي المسيحي» يجب أن يقدم «أجوبة على هذه التساؤلات، وهذه الأجوبة يجب أن تكون حاسمة».



فضيحة الكمامات



وقبل أيام قليلة من موعد الانتخابات المحلية، تعرّض الائتلاف المحافظ لنكسة بعدما برزت شبهات بتقاضي نواب عمولات على عقود لشراء كمامات عند بدء تفشي وباء «كورونا». ومذّاك استقال ثلاثة نواب محافظين، وأجبر تحالف حزبي «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» و«الاتحاد الاجتماعي المسيحي» كل نوابهما على التصريح عن أي مكاسب مالية جنوها من الجائحة، متعهّداً عدم التساهل على الإطلاق في هذا الشأن.



كذلك أدت النتائج الانتخابية السيئة إلى بروز تساؤلات حول حظوظ المحافظين في الانتخابات العامة المقررة في 26 سبتمبر، والتي سيختار فيها الألمان خليفة لميركل.



واعتبرت صحيفة «دير شبيغل» الأسبوعية أن «الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو»، محذّرة بأن عرين ميركل «يحترق». وخلصت إلى أن الأولوية بالنسبة للتحالف يجب أن تكون الاتفاق على مرشّح لمنصب المستشار. وصرّح المؤرخ في جامعة ماينتس والعضو في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أندرياس رويدر لصحيفة بيلد أن لاشيت يجب أن «يخرج نفسه من ظل ميركل» وأن «يحدد أهداف حزبه».



المرشّح المفضّل



وتشير الاستطلاعات إلى أن الألمان يفضّلون أن يتولى رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر منصب المستشار، علماً أنه لم يعلن بعد نيّته خوض الانتخابات. وقال لاشيت إنه يتعيّن على المحافظين التقيّد بجدول زمني لاختيار مرشّح بين أوائل أبريل و23 مايو.



وأظهرت النتائج الأولية أن حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» نال 24 بالمئة فقط من الأصوات في بادن فورتمبرغ، وكان قد نال في الانتخابات السابقة 27 بالمئة.



ولا تعد الولاية مؤشراً دقيقاً يمكن اعتماده على مستوى البلاد، إذ إنها الوحيدة التي ينتمي رئيس حكومتها فينفريد كريتشمان إلى حزب الخضر، وهو يتولى المنصب منذ أكثر من عقد.



وقاد كريتشمان (72 عاماً) حزب الخضر من يسار الوسط إلى تحقيق نتيجة قياسية إذ نال أكثر من 32 بالمئة من الأصوات.



حزب الخضر



وفي السنوات الأخيرة تزايد التأييد لحزب الخضر على خلفية المخاوف من التغيّر المناخي، وبات هذا التشكيل في وضع قد يجعله صانع الملوك في انتخابات سبتمبر. واليوم، رحّب نائب رئيس الحزب روبرت هابيك بالنتائج التي اعتبرها «مؤشراً كبيراً إلى أن الشعب مستعد لوضعنا في موقع المسؤولية ومنحنا التفويض والثقة».



وفي راينلاند بفالتس منحت رئيسة الحكومة مالي دراير المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط فصيلها السياسي انتصاراً جديداً بنيلها نحو 36 بالمئة من الأصوات. واكتفى «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» بنحو 28 بالمئة، أي أقل بأربعة بالمئة مقارنة بنتائج العام 2016 حين حصل على 32 بالمئة.



وتأتي نكسة المحافظين في حين تتهيّأ ألمانيا لموجة ثالثة للجائحة، وفي خضم الاستعدادات لإعادة فتح المدارس والمتاجر غير الأساسية.



وستبحث ميركل مع رؤساء حكومات المقاطعات الخطوات المقبلة على صعيد احتواء الجائحة في اجتماع سيعقد في 22 مارس.

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