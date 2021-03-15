النفط يرتفع إلى 70 دولاراً مع تحسن توقعات طلب الطاقة الصيني

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم، وبلغ برنت مستوى 70 دولاراً للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، ما يدعم توقعات الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار عشرة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 69.32 دولاراً للبرميل، في حين بلغ الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 65.73 دولاراً للبرميل، بزيادة 12 سنتاً، أو 0.2%.

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير، متجاوزاً التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال سينج يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية سيا إنرجي إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نمواً قوياً، إذ سجل إنتاجها من الأسمنت والصلب والألمنيوم نمواً في خانة العشرات بالمقارنة بمستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفاً إن معدلات النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة.

وقال إن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة.

ومما زاد الأسعار دعماً، قالت مصادر في قطاع التكرير لرويترز يوم الجمعة إن السعودية أكبر مصدر للنفط خفضت إمدادات الخام تحميل أبريل نيسان لما لا يقل عن أربعة مشترين من شمالي آسيا بما يصل إلى 15 في المئة، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.

يأتي خفض الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات إمداداتها لشهر أبريل.

وأظهرت بيانات من مصادر تجارية في وقت سابق من فبراير أن الولايات المتحدة تخطت السعودية لتصبح ثاني أكبر مورد نفط للهند.

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