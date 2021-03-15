رئيس دولة يتخلى عن منصبة للفوز بجائزة

المصدر: البيان الإلكتروني

تخلى رئيس النيجر، محمد إيسوفو، عن منصبه كرئيس للوزراء، ليتمكّن من الفوز بجائزة الإنجاز في القيادة السياسية الإفريقية للعام 2020.

وسيتحصل إيسوفو على القيمة المالية المرفقة بهذه الجائزة، والبالغة 5 ملايين دولار، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأشادت لجنة الجائزة بقيادة إيسوفو، بعد أن ورث أحد أفقر اقتصادات العالم.

وجاء قرار التخلّي عن هذا المنصب بعد فترتين في الرّئاسة، وستشهد النيجر أول انتقال ديمقراطي بين زعماء منتخبين منذ استقلالها عن فرنسا قبل أكثر من 60 عاما.

وجاء قرار التخلّي عن هذا المنصب بعد فترتين في الرّئاسة، لذلك ستشهد النيجر أول انتقال ديمقراطي بين زعماء منتخبين منذ استقلالها عن فرنسا قبل أكثر من 60 عاما،.

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