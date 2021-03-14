هزيمة فادحة للمحافظين بزعامة ميركل في انتخابات محلية

المصدر: أ ف ب

تكبّد المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل اليوم "الأحد" هزيمة فادحة في انتخابات محلية أجريت في ولايتين في غرب البلاد، وفق استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، وذلك قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.

ولم يحصد حزب "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" الذي يعاني من أزمة كبرى، سوى 23 % من الأصوات في ولاية بادن فورتمبرغ، مقابل 27 % قبل خمس سنوات، فيما حصل على ما بين 25,5 و26 % من الأصوات في ولاية راينلاند بفالتس، مقابل 31,8 % في العام 2016، وفق محطتي تلفزة رسميتين.

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