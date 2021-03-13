العالم على عتبة 330 مليون جرعة لقاح

المصدر: عواصم - وكالات

يشق العالم طريقه نحو التعافي من فيروس كورونا متسلّحاً بعدد من اللقاحات، آملاً في الخروج من النفق المظلم في أقرب وقت. ووصل عدد الجرعات المعطاة حتى الآن إلى نحو 327 مليوناً، بمعدل تطعيم يبلغ نحو 7.86 ملايين جرعة في اليوم الواحد، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ.

وتقترب الولايات المتحدة من الوصول إلى عتبة 100 مليون جرعة. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أول خطاب له لإحياء ذكرى مرور عام على بدء تسبب الجائحة في إيقاف الحياة العامة:«عندما توليت منصبي قلت إنني أنوي إعطاء 100 مليون جرعة لقاح في أول 100 يوم لي في المنصب، نحن في الواقع على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، في 60 يوماً لي في المنصب، ولم تتمكن أي دولة في العالم من القيام بهذا.» وأعرب بايدن عن أمله في أن تتمكن العائلات من الاحتفال بعيد الاستقلال في 4 يوليو في مجموعات صغيرة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبيرغ للأنباء، أنّه جرى إعطاء 24.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن. ووفق البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 351 ألفاً و257 جرعة في اليوم الواحد.

وفيما جرى إعطاء 8.43 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن، بمتوسط تطعيم يقدّر بـ 276 ألفاً و292 جرعة في اليوم الواحد، تمّ إعطاء 6.08 ملايين جرعة في إيطاليا حتى الآن، بمعدّل تطعيم يبلغ 166ألفاً و 866 جرعة في اليوم الواحد.

وتمّ إعطاء 6 ملايين و430 ألف جرعة من اللقاح في فرنسا حتى الآن، بمتوسط معدل يبلغ 201 ألف 468 جرعة في اليوم الواحد، بينما تمّ إعطاء 5.17 ملايين جرعة من اللقاحات في إسبانيا، بمعدل تطعيم 175 ألفاً و132 جرعة في اليوم.

في الأثناء، تسلمت مملكة البحرين، 300 ألف شحنة من جرعة اللقاح الصيني سينوفارم. وقالت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة البحرينية، إن هذه الشحنة من اللقاح تعد الأضخم من اللقاحات في تاريخ المملكة. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الصالح قولها، إن المساعي النبيلة التي تبذل من الجميع ساعدت في ارتفاع أعداد الذين تلقوا التطعيم المضاد بالمملكة، مشيرة إلى أنّ 312104 أشخاص أخذوا التطعيم حتى اليوم، ما يثبت مدى الوعي بأهداف الحملة الوطنية للتطعيم.

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