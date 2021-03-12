رئيس الوزراء الياباني أول زعيم أجنبي يلتقي بايدن في البيت الأبيض

المصدر: د ب ا

أعلنت الحكومة اليابانية في طوكيو اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في النصف الأول من أبريل.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي إن سوجا سيصبح أول زعيم أجنبي يجري محادثات بالبيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي الجديد الذي تم تنصيبه في يناير.

وسيعقد اجتماع الزعيمين وسط النفوذ المتزايد للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلاً عن مصادر يوم الأحد الماضي أن بايدن كان يعتزم استقبال سوجا كأول زعيم أجنبي يجري زيارة شخصية للبلاد خلال فترة رئاسته.

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